Ragazzo di sedici anni uccide la mamma | i fratelli e i nonni con un’accetta | poi si

(Di martedì 20 agosto 2019) Ha ucciso tutta la sua famiglia con un’accetta e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto nella regione di Ulyanovsk, zona del Volga, a Patrikeevo. Secondo quanto riportato da Russia Today, Timur, 16, ha ucciso la madre, ini gemelli di 4e ie poi si è buttato da una torre per telecomunicazioni. Stando a RBC, l’adolescente avrebbe lasciato una nota per spiegare di volersi togliere la vita: “Per non fare stare male i miei familiari ho deciso di prenderli con me“, avrebbe scritto. Ilavrebbe lasciato un messaggio vocale a un amico prima di suicidarsi, nel quale ha raccontato di come sia stato “facile”re la sua famiglia, anche i suoi, che ha detto di amare molto. I corpi della famiglia delsono stati trovati dai vicini di casa mentre quello di Timur dall’amico al quale aveva lasciato il ...

