Anche Destiny 2 alla Gamescom 2019 | Bungie si prepara alla fiera di Colonia

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 17 agosto 2019) Siamo a poche settimane dall'arrivo sulla scena della terza annata di contenuti di2, lo sparatutto in salsa Sci Fi di, e ovviamente tanta è la curiosità che aleggia attornonuova espansione Shadowkeep. Un momento molto atteso quello dell'inizio di un nuovo anno per il titolo, considerando il fatto che in sostanza rappresenterà un po' la bussola per quanto concerne l'andamento del gioco nel corso dei prossimi dodici mesi. Aspettative chiaramente molto alte quelle della community dei fan di2, che avranno modo di continuare a farsi un'idea dei nuovi contenuti in occasione della. La conferenza tedesca rappresenterà infatti peril trampolino di lancio ideale per le nuove feature del suo titolo, con il team di sviluppo che si è già attrezzato adeguatamente per poter essere parte integrante dello show di apertura della. Allo stato ...

GamingToday4 : Scopri anche tu Dungeons & Destiny, il progetto fan che sta portando il mondo di Bungie tra i giochi da tavolo… - santanaslam : RT @annodavaarte: Immaginate un remake dove la nuova sorella Maria Lazzara dice 'Questo lo disse anche Beyonce prima di lasciare le Destiny… - Spino_1993 : RT @annodavaarte: Immaginate un remake dove la nuova sorella Maria Lazzara dice 'Questo lo disse anche Beyonce prima di lasciare le Destiny… -