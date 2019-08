Libri | Milano prima nella classifica di Amazon | è la città dove se ne acquistano di più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) E’la patria dei lettori: per il settimo anno consecutivo conquista il titolo diche acquista più, sia in formato cartaceo che digitale. La medaglia d’argento va a Padova, che scalza Torino, scivolata dal secondo posto del 2018 al sesto. Il terzo posto lo guadagna Pisa. Una vera rivoluzione per latoscana che non era mai entrata nemmenotop ten. È quanto emerge dalladisullechepiùin Italia e che fa anche un resoconto di quali sono i titoli più apprezzati dagli italiani. Il colosso dell’ e-commerce prende in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai clienti di.it durante l’ultimo anno, su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti. Dopo, Padova e Pisa ci sono al quarto e quinto posto Bologna e Roma, che perdono una posizione, ma ...

