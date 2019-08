Fabio Aru verso la Vuelta Espana | ‘So quale gradino voglio occupare’

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a Espana 2019 : Tadej Pogacar - un altro predestinato in rampa di lancio. Ed è nella stessa squadra di Fabio Aru : Non ci sarà solamente Fabio Aru come punta della UAE Team Emirates per l’ormai imminente Vuelta a España 2019, ma bensì anche un giovane e decisamente promettente ventenne come Tadej Pogacar. La Slovenia ha trovato in lui un talento da preservare, e che nonostante la giovanissima età, al suo primo anno da professionista, ha già collezionato dei risultati decisamente rilevanti. Tadej è salito alle luci della ribalta nel 2018 con la vittoria ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Sono pronto a tornare dove mi compete - voglio risposte dalla Vuelta” : Un 14esimo posto, a volte, ti cambia la vita. Questo sembra che stia accadendo nella mente, e nelle gambe, di Fabio Aru. Il ciclista sardo, infatti, dopo mesi complicati, ha chiuso in crescendo il suo Tour de France 2019, dal quale ha estratto grande linfa e morale. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, vanno proprio in questa direzione. “Sono fiducioso. Il gradino che voglio occupare so qual è, e ora so anche di poterci ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru vuole tornare protagonista. Il sardo a caccia di un piazzamento nella top-5 : Nessuna gara, dal Tour de France alla Vuelta a España: una decisione particolare quella presa da Fabio Aru che sarà l’unico uomo di punta in chiave classifica generale per i colori italiani nell’ultimo grande giro stagionale, che scatterà il prossimo 24 agosto con una cronometro da Salinas de Torrevieja. Il sardo partirà con i gradi di capitano per la sua UAE Emirates e vorrà sicuramente metterà da parte tutte le delusioni arrivate ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru l’unica punta italiana per la classifica con l’assenza di Domenico Pozzovivo : Un colpo di sfortuna incredibile, davvero immeritato: in piena preparazione Domenico Pozzovivo è stato investito da un’automobile, riportando fratture alla gamba e al braccio. Il lucano, pronto a partire verso la terra iberica, dove sarebbe stato il capitano della Bahrain-Merida in ottica Vuelta a España 2019, è stato costretto a rinunciare per cause di forza maggiore. Resta solo una speranza dunque all’Italia in chiave classifica ...

Ciclismo - Fabio Aru prepara la Vuelta : ritiro al Sestriere - scala il Fraiteve in mountain-bike e sogna in grande : Fabio Aru si sta preparando duramente in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto, il Cavaliere dei Quattro Mori vuole essere assoluto protagonista in terra iberica e proprio per questo motivo sta intensificando i propri allenamenti in modo da poter essere competitivo come nei giorni migliori. Il sardo, reduce dal quattordicesimo posto in classifica generale al Tour de France, si trova in ritiro al Sestriere dove cerca le ...

Vuelta a España 2019 - quali italiani potranno fare classifica? Fabio Aru sogna la rinascita - attenzione a Domenico Pozzovivo : Dopo il podio di Vincenzo Nibali al Giro d’Italia e un Tour de France avaro di soddisfazioni in ottica classifica generale per il ciclismo italiano, le aspettative sono già proiettate verso la Vuelta a España 2019, terzo ed ultimo grande appuntamento del calendario internazionale riguardo alle grandi corse a tappe. Le aspettative saranno maggiori considerate anche le numerose assenze, ma per gli azzurri al via non sarà comunque semplice recitare ...

Ciclismo - il percorso di avvicinamento di Fabio Aru alla Vuelta. Periodo di riposo - poi il possibile rientro a Burgos : Dopo le sensazioni positive al Tour de France, Fabio Aru è pronto a tornare grande protagonista alla Vuelta a España 2019. Il sardo ha chiuso al 14° posto in classifica generale la Grande Boucle, un ottimo risultato, considerando il rientro in tempi record dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Nel terzo Grande Giro della stagione il Cavaliere dei Quattro Mori punterà ad alzare ulteriormente l’asticella e provare a lottare ...

Ciclismo - Fabio Aru scrive un articolo : “Tour de France - un punto di svolta. Voglio tornare ai massimi livelli” : Fabio Aru ha disputato il Tour de France 2019 concludendo in 14esima posizione nella classifica generale. Il Cavaliere dei Quattro Mori è tornato in gara dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra e si è ben difeso durante la Grande Boucle, il sardo ora si godrà qualche giorno di riposo per avvicinarsi gradualmente alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto. Nel frattempo il sardo ha scritto un articolo ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru ci sarà. Risposte positive al Tour per il Cavaliere dei Quattro Mori : in Spagna per tornare a volare : Manca poco meno di un mese alla partenza della Vuelta a España 2019, il terzo ed ultimo appuntamento della stagione ciclistica internazionale con le grandi corse a tappe dopo Giro d’Italia e Tour de France. Il percorso particolarmente impegnativo e il livello decisamente elevato dei partecipanti promettono spettacolo, ma l’attenzione del pubblico italiano sarà rivolta soprattutto nei confronti di Fabio Aru. Il corridore sardo, già ...