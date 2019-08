Jess | Dean o Logan | Milo Ventimiglia ha risposto alla domanda su “Una mamma per amica”

Fonte : news.mtv

(Di martedì 13 agosto 2019) Con chi si sarebbe dovuta mettere Rory?hasu “Unaper amica” che ti fai da anni News Mtv Italia.

accioklaine : Dean: si sposa ma pensa ancora a Rory e con lei tradisce pure la moglie Also Dean: Non MI PiACe JeSs è uN CatTivO rAgAzzO!!1!!1! - dallaxsj : mi hanno dato: Gilmore Girls miglior personaggio: Paris ship preferita: Rory e Jess peggior personaggio: Dean lol… - darthvikander : A rilento (per colpa dello studio), sono arrivata a metà della terza stagione di Gilmore Girls e per ora Jess >>>>>… -