Veterano amputato adotta un cagnolino con tre zampe | «Mi ricorda quanto è bella la vita»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) Condividono la stessa, difficile condizione: entrambi sono stati privati di un arto. Ma, insieme, hanno ritrovato la felicità: ildi guerra Joshua Ferguson hato il piccolo Scooter, unche era stato trovato, ferito e in pessime condizioni, all’inizio di giugno. Ed è convinto di avere fatto la migliore scelta possibile. Joshua perse una gamba a causa di un ordigno esplosivo improvvisato, mentre viaggiava su un camion con altri quattro soldati. Stava prestando servizio in Iraq durante la guerra del Golfo. Tutti e cinque sono sopravvissuti e, anche se il suo arto è stato, ilha sempre rifiutato di autocommiserarsi. «C’è qualcosa di positivo in ogni cosa: la puoi trovare. E se non ci riesci,che a qualcuno è sicuramente andata peggio, quindi smettiamola di lamentarci», ha sempre detto. E anche il suo Scooter sembra condividere la stessa ...

