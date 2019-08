Il top di gamma più economico che c’è | Xiaomi Mi 9T Pro sta arrivando in Europa

All’IFA 2019 il top di gamma LG G8X ThinQ : cos’avrà di diverso? : LG G8 ThinQ non ha fatto quasi in tempo a compiere sei mesi d'età che sta per essere rimpiazzato da LG G8X ThinQ, secondo il noto leaker OnLeaks in presentazione all'IFA 2019 di Berlino, in programma tra una ventina di giorni. Rispetto al primo top di gamma quello che verrà dovrebbe rinunciare al grande notch che conteneva le Air Gestures in favore di uno più piccolo, molto meno visibile e quindi maggiormente apprezzabile da un punto di vista ...

Questo è LG G8X ThinQ - il nuovo top di gamma di LG in arrivo all’IFA : ecco render e specifiche : Nonostante l'attuale top di gamma sia stato presentato appena sei mesi fa, LG sembra pronta a lanciare un nuovo smartphone di punta nelle prossime settimane durante l'IFA di Berlino. L'articolo Questo è LG G8X ThinQ, il nuovo top di gamma di LG in arrivo all’IFA: ecco render e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Smartphone top di gamma : i migliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

Due top di gamma (e non solo) in offerta a prezzi super su Amazon e Trony : Trony lancia gli "Sconti paradisiaci" e a spiccare è Samsung Galaxy S10 a 649 euro, mentre Amazon propone tramite un venditore esterno un prezzo interessante per ZTE Axon 10 Pro: andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. L'articolo Due top di gamma (e non solo) in offerta a prezzi super su Amazon e Trony proviene da TuttoAndroid.

Come vorreste che si chiamassero i prossimi top di gamma di Samsung? Ecco delle proposte ufficiali : Samsung sta pensando alla possibilità di una denominazione specifica per le varianti 5G dei propri top di gamma, proponendo una serie di varianti ai propri utenti. L'articolo Come vorreste che si chiamassero i prossimi top di gamma di Samsung? Ecco delle proposte ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Recensione Wiko View3 Pro : un top di gamma da 250 euro : È nel dna dell’azienda francese offrire al consumatore prodotti dal buon rapporto prezzo/prestazioni, ma con il View3 Pro l’obiettivo sembra decisamente centrato. Il nuovo top di gamma di Wiko ha infatti caratteristiche tecniche e linee estetiche di prodotti di fascia alta, con un cartellino decisamente abbordabile. Diciamo subito che il punto di forza ed elemento distintivo del View3 Pro è la durata della batteria. I 4000 mAh non sono certo una ...

Recensione Honor 20 Pro : guanto di sfida ai top di gamma : Quando siamo stati invitati da Honor per la presentazione del suo Honor 20 Pro eravamo davvero entusiasti di poter provare il telefono: purtroppo la scure del rapporto Trump-Cina ha fatto sì che l’approvazione del dei leggi di più...

Galaxy Tab S6 : il nuovo tablet top di gamma di Samsung : Dalla Rete arrivano le prime informazioni sul prossimo tablet di fascia alta di Samsung con sensore per le impronte...

OnePlus 7 Pro sfida Huawei P30 Pro : qual è il miglior top di gamma cinese? : Fra tutti gli smartphone annunciati nella prima parte del 2019, due fra i migliori top di gamma sono OnePlus 7 Pro e Huawei P30 Pro. Entrambi prodotti da aziende cinesi, sono evoluzioni dei predecessori mirate ad affinare il lavoro portato avanti negli anni precedenti. Hanno approcci differenti ed eccellono sotto aspetti diversi, per questo non sono equivalenti in tutto: a seconda di gusti e necessità, l’uno sarà più indicato ...

Tablet top di gamma : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo tutti i migliori Tablet top di gamma del momento utili ad aumentare o perfezionare la propria produttività. Avere infatti qualcosa con cui gestire i file, la corrispondenza o semplicemente leggi di più...

LG sembra (quasi) pronta a un cambio di rotta nella nomenclatura dei suoi top di gamma : Dopo LG G8s ThinQ arriveranno probabilmente LG G9 e G10, ma con l'arrivo della cifra tonda la casa sud-coreana sembra destinata a un cambio per quanto riguarda la nomenclatura dei top di gamma. L'articolo LG sembra (quasi) pronta a un cambio di rotta nella nomenclatura dei suoi top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A90 dovrebbe presentarsi come un top di gamma economico con il 5G : Stando alle ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in versione 5G e avrà un processore Qualcomm Snapdragon 855 L'articolo Galaxy A90 dovrebbe presentarsi come un top di gamma economico con il 5G proviene da TuttoAndroid.

