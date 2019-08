Bibbiano | M5s attacca Salvini | “Con la crisi di governo fa saltare commissione

Delmonte contro M5s E.Romagna : "Su Bibbiano video montato ad arte - querelo" : Reggio Emilia, 5 ago. - (di Paola Benedetta Manca) (AdnKronos) - di Paola Benedetta Manca"Se il M5s Emilia-Romagna non modifica il post su di me, cancellando quel video non veritiero, è pronta una querela per diffamazione e procederò entro 48 ore". Gabriele Delmonte, consigliere regionale della Lega

Delmonte contro M5s E.Romagna : “Su Bibbiano video montato ad arte - querelo” : Reggio Emilia, 5 ago. – (di Paola Benedetta Manca) (AdnKronos) – di Paola Benedetta Manca”Se il M5s Emilia-Romagna non modifica , cancellando quel video non veritiero, è pronta una querela per diffamazione e procederò entro 48 ore”. Gabriele Delmonte, consigliere regionale della Lega, avverte i pentastellati, parlando con l’AdnKronos. Sulla pagina del M5s Emilia-Romagna è apparso, infatti, un post, titolato: ...

Bibbiano : minori in affido - M5S 'iniziamo a Palermo operazione trasparenza' (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo risposto prontamente all'appello della parlamentare Valentina D'Orso che, unitamente ai colleghi in Commissione giustizia alla Camera sta già portando avanti diverse iniziative, tra cui la proposta di istituire una commissione di inchiesta sui fatti della bassa modenese, di Bi

Bibbiano : minori in affido - M5S 'iniziamo a Palermo operazione trasparenza' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - L'eco dell'inchiesta di Bibbiano arriva anche in Sicilia dove il M5S avvia "una operazione trasparenza". I consiglieri del Movimento al Comune di Palermo, supportati dalla deputata Valentina D’Orso e da un'analoga iniziativa promossa a livello regionale dalla deputata a

Foggia - il consigliere M5S Mario Conca : 'C'è una Bibbiano in moltissimi Psz pugliesi' : "C'è una Bibbiano in moltissimi Psz (Piani sociali di zona)". Con queste parole, e con questo ossimoro, il consigliere regionale della Puglia Mario Conca, del Movimento Cinque Stelle, apre il suo post sui social network. Nello stesso, il politico, informa che ci sarebbero tanti casi di affidi, ritenuti illeciti anche in Puglia, solo che, essendo fatti di cronaca forse di minore importanza rispetto a quanto successo a Bibbiano, i media e la ...

Caso Bibbiano - il Pd accusa Di Maio : “Bugiardo - cosa nasconde il M5s su questa vicenda?” : "I 5 Stelle dicano qual è il loro coinvolgimento nella vicenda Bibbiano. Di Maio risponda. cosa nasconde il Movimento 5 Stelle su Bibbiano?”: sono le domande poste dal Pd, sui suoi canali social, al M5s sul Caso di Bibbiano. I dem attaccano Di Maio definendolo "bugiardo" e ritenendo che il suo partito possa essere coinvolto in questa vicenda.Continua a leggere

Il "partito di Bibbiano" è un boomerang per il M5s : Con un comunicato pubblicato sul “Blog delle Stelle”, dal titolo “Il Foglio senza pudore”, il Movimento 5 Stelle ha attaccato questo giornale per l’articolo pubblicato oggi in cui si ricorda la donazione effettuata dal M5s all’associazione al centro dello scandalo di Bibbiano sul presunto giro di af