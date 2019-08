Vuole un panino ma le cucine sono chiuse | clandestino tunisino in preda alla furia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Federico Garau Furioso dopo essersi sentito rispondere che la cucina era ormai chiusa, il nordafricano ha dato in escandescenze, distruggendo due monitor e terrorizzando le dipendenti del fast food. Fermato dagli agenti della questura, se l'è cavata con una denuncia Tanta paura per le dipendenti di un McDonald's di Modena che, durante la notte di giovedì scorso, hanno dovuto affrontare ladi un cittadino straniero. Presentatosi al fast food di via Emilia Ovest intorno all'una del mattino, il soggetto pretendeva di avere unanche se, come gli era stato comunicato dalle commesse, la cucina era da tempo chiusa. Questa informazione è stata sufficiente a scatenare la sua ira. Non accettando le motivazioni delle dipendenti, l'extracomunitario ha afferrato uno dei monitor utilizzati per registrare le ordinazioni e lo ha scaraventato a terra, danneggiandolo. Uscito ...

fabiettoilgobbo : @_rebel8 @matteosalvinimi Questo va bene per la staffetta. Solo che al posto del testimone,vuole un panino - SamGibili1 : RT @magicaGrmente22: Ma chi non lo fa regolamente !! Vuole il panino ma la cucina è chiusa: tunisino armato spacca i monitor del Mc Donald… - nicopetteruti : Penosamente commovente ilTruce a Polignano dà il panino al figlio affamato,in barba all'UE se,matrigna, non vuole e… -