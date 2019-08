Salvini: presto al voto, subito governo

Prima delle alleanze, "m'interessa la fissazione della data delle elezioni", dice il leader della Lega. "Stiamo già lavorando per dare all'Italia unstabile che vada avanti per 10 anni.Stiamo lavorando alla Manovra.Dialogheremo con l'Europa e li convinceremo a tagliare le tasse. Non rispondo a insulti e provocazioni". "Mi aspetto che il Parlamento si esprima il prima possibile e non dopo Ferragosto",aggiunge.Arrivato a Policoro,per il comizio sulla spiaggia,ha ricevuto anche qualche contestazione.(Di sabato 10 agosto 2019)