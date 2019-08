Primo appuntamento | che cosa mangiare per assicurarsi il secondo

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Uscite a cena, è ilinsieme è ilpasso per costruire una relazione. Lo hanno confermato gli psicologi dell'Università di Leeds, che hanno analizzato i dati del reality inglese First Dates, in onda su Channel 4: hanno confrontato 58 primi appuntamenti in cui le coppie hanno condiviso il cibo con 49 in cui non lo hanno fatto, e hanno valutato quello che è successo dopo. Quasi tutti coloro che hanno assaggiato i reciproci piatti hanno voluto fissare un, rispetto al 43% di quelli che non avevano mangiato insieme. Condividere una cena, però, non basta ad accendere la scintilla: è necessario fare attenzione ai piatti che si scelgono e a come si consumano, oltre che ai discorsi che si intavolano. Cheordinare La prima regola, ammonisce il quotidiano inglese The Guardian, è quella di non ...

