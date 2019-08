' Anoressia' per medici | ma bimba è malata di tumore raro ' M' hanno rovinato la vita'

Bambina di otto anni curata per Anoressia. Invece aveva un tumore cerebrale : I medici si erano sbagliati, dopo tre anni la svolta. Grazie all’ospedale di Sondrio e a un medico che ha saputo capire i sintomi. Una Bambina di soli otto anni è stata giudicata, per oltre tre anni, sofferente di problemi psicologici e disturbi alimentari, quali l’anoressia. Per tre anni la piccola ha visto medici, ospedali e strutture specifiche della Lombardia insieme alla mamma. Tutto per cercare di capire il malessere continuo ...