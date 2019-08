Tumori | nuovo rapporto scagiona i cellulari | l’uso non aumenta il rischio di ammalarsi

Tumori - medicina di precisione in oncologia : identificato un nuovo bersaglio terapeutico : La via di segnalazione di Hedgehog è fondamentale nel corretto sviluppo di un organismo, ma allo stesso tempo può diventare estremamente dannosa se stimolata in modo inappropriato. L’attivazione incontrollata di questa via è infatti responsabile dell’insorgenza di una vasta gamma di Tumori, compreso il medulloblastoma, il tumore cerebrale più diffuso nell’infanzia. Per questo motivo, comprendere i meccanismi che regolano la via di Hedgehog e ...

Tumori - nuovo strumento per curarli : ecco Inside - il primo sistema al mondo che monitora le radiazioni : E’ il primo sistema al mondo bimodale (scanner Pet e tracciatore di particelle cariche) che monitora in tempo reale i fasci di ioni carbonio e protoni utilizzati nell’adroterapia oncologica per colpire i Tumori resistenti alla radioterapia e non operabili: si chiama Inside e il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di fisica dell’Università di ...

Tumori - nuovo promettente farmaco per i bimbi colpiti da leucemia linfoblastica acuta : potrebbe rivelarsi utile anche per altre forme di cancro : Un farmaco dal costo standard, e non ‘gioiello’ come molte nuove terapie in arrivo, è la speranza per i bambini colpiti da una forma molto aggressiva di leucemia linfoblastica acuta, che non lascia scampo alla metà dei pazienti e che espone comunque al rischio di gravi problemi di salute in età adulta. Il prodotto potrebbe rappresentare un aiuto, in futuro, anche per tutti gli altri malati di cancro. Un team del Children’s ...

Tumori : sviluppato nuovo farmaco in grado di “addormentare” le cellule cancerogene : Un nuovo farmaco antitumorale in grado di neutralizzare le cellule cancerogene è stato creato dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Università Alma Mater di Bologna e l’Università Cattolica, e i risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista Cell Death and Disease. Lo studio, reso possibile grazie ai finanziamenti dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), descrive una nuova formulazione del farmaco ...