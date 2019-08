Il CONI è a rischio sospensione | il CIO avvisa Malagò

Fonte : forzazzurri

Stando a quanto riportado da Adnkronos il Comitato Olimpico Internazione (CIO) potrebbe sospendere il– Il CIO si è detto preoccupato da alcuni aspetti della legge sullo sport. Ecco quanto riportto da Adnkronos:"E' arrivata questa mattina al presidente del, Giovanni, una lettera del Cio in cui si esprime "seria preoccupazione" per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente al vaglio del Senato. Nella lettera, secondo quanto apprende l'Adnkronos, viene evidenziato che la legge "intaccherebbe chiaramente l'autonomia del" in sei punti. Il Cio chiarisce di poter adottare per la protezione del "movimento di un paese lao il ritiro del riconoscimento del comitato olimpico".

