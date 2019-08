Astronomia | un rovente pallone da football nel mirino di Hubble

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Si trova ad una distanza dalla Terra pari a circa 900 anni luce, nella costellazione australe della Poppa, e il suo look ricorda quello di undaamericano: si tratta dell’esopianeta Wasp-121b, il cui aspetto ludico non deve trarre in inganno perché la sua orbita troppo vicina alla stella ospite ha inciso profondamente sulle sue condizioni e potrebbe avere un esito fatale. Una delle conseguenze di questo percorso pericoloso – spiega Global Science – è la perdita di elementi pesanti dall’atmosfera, fenomeno osservato per la prima volta dae al centro di un nuovo studio, appena pubblicato su The Astronomical Journal (articolo: “TheSpace Telescope PanCet Program: Exospheric Mg ii and Fe ii in the Near-ultraviolet Transmission Spectrum of WASP-121b Using Jitter Decorrelation”). La ricerca, condotta da un gruppo internazionale di astrofisici, è ...