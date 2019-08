Inter | Icardi non va più via | l’attaccante ancora a Milano per motivi familiari | grana

Inter - Wanda pronta allo scontro dopo l'esclusione definitiva di Icardi : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Una questione che non sembra voler conoscere la parola fine e, anzi, si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. L'ormai ex capitano continua a far resistenza e non vorrebbe lasciare Milano, nonostante l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, abbiano dichiarato in conferenza stampa come sia fuori dal progetto. Concetto ribadito anche dal ...

Biasin (Libero) : molto probabilmente Icardi e l’Inter finiranno in tribunale : Il rapporto tra l’argentino e il club nerazzurro è ai minimi storici, anzi, “oltre il fondo del pozzo”, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ieri, infatti, Icardi ha incontrato la dirigenza del club che non solo gli ha ribadito l’esclusione dal progetto ma gli avrebbe anche comunicato che non verrà iscritto alle liste Serie A e Champions League. Infine, l’Inter ha suggerito all’attaccante di accettare una delle ...

Inter - nessun ripensamento : Icardi non rientra nel progetto : Il futuro di Mauro Icardi è sempre meno a tinte nerazzurre. Se il giocatore continua a nutrire ancora qualche speranza di restare all'Inter anche nella prossima stagione, di diverso parere è la società nerazzurra. Il club sta cercando di farlo capire in ogni modo al centravanti argentino, rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournéé in Asia. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, hanno sottolineato ...

CorSport : “Icardi al Napoli - la curiosa richiesta dell’Inter”. Il retroscena : CorSport: “Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter” Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessante retroscena legato alla cifra che i nerazzurri chiedono al Napoli per l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il ...

Il Mattino – Muro contro muro Icardi-Inter - il Napoli aspetta e fissa il budget : Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter, il Napoli aspetta e fissa il budget. Si inasprisce la contesa tra l’ attaccante argentino e la società nerazzurra. Da un lato Maurito ed il suo entourage, forti delle offerte già ricevute e di un contratto che gli garantisce un lato stipendio per altre 3 stagioni. Dall’ altro l’ Inter, a caccia di un attaccante a cui però ...

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

CorSera – Wanda pronta ad un’azione legale contro l’Inter per difendere Icardi : Non tutto è chiaro sull’incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Se le parti concordano sul no della società al calciatore, c’è la questione lista che invece trova le parti distanti. Secondo l’argentino la società nerazzurra avrebbe detto di averlo escluso dalle liste per il campionato (che verrà presentata il 3 settembre) e per la Champions, l’Inter nega di averne mai parlato. Ma intanto Wanda Nara è sul piede di ...

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

Calciomercato Inter – Icardi fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing : L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la ...

Inter - ‘Spillo’ Altobelli sul caso Icardi : “se il 3 settembre…” : Sono ore caldissime in casa Inter, il club nerazzurro non riesce a regalare il nuovo attaccante ad Antonio Conte ed in più deve fare i conti con il caso Icardi che sembra di difficile soluzione. Arriva l’analisi di Spillo Altobelli in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ma che avrà fatto di così grave questo ragazzo?». “Le prime amichevoli con Conte in panchina mi sono piaciute, ma è inutile negarlo: ...

Inter-Icardi - è muro contro muro e Wanda Nara pensa di fare causa al club nerazzurro : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il ...

Gazzetta : L’Inter a Icardi “Sei fuori!” : Cresce la tensione tra cardi e l’Inter. C’è stato ieri l’ennesimo summit in casa nerazzurra tra Marotta, Oriali e Mauro, al centro della discussione il futuro dell’argentino che continua a rifiutare qualsiasi alternativa che non siano Juve o Inter. I nerazzurri hanno messo Iardi davanti all’out-out, se non accetta una delle due proposte arrivate da Roma e Napoli, è fuori squadra definitivamente. Icardi dimentichi ...

Caso Icardi - Bucchioni : “Inter - ultimatum al giocatore : se non accetta offerte - finirà così…” : Caso Icardi, Bucchioni: “Inter, ultimatum al giocatore Il Caso Icardi continua a far discutere, con l’ Inter che vorrebbe cedere il giocatore che invece non sembra avere nessuna intenzione di fare il gioco della sua attuale società. Maurito ed il suo entourage hanno finora rifiutato tutte le offerte arrivate, una situazione che di fatto, tiene bloccato il mercato dei nerazzurri. Le pretendenti sono Juve, Napoli e Roma, senza ...

CorSport : Se Dybala si impuntasse e scegliesse l’Inter - Icardi passerebbe alla Juve : All’inizio della scorsa stagione, quando Agnelli acquistò Ronaldo, Allegri suggerì che era meglio cedere Icardi. Non perché non conoscesse il valore del giocatore, ma perché con CR7 in campo avrebbe avuto meno occasioni di essere coinvolto nel gioco della squadra. Aveva ragione, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. E la Juve, ora, sta per seguire proprio la strada suggerita dal suo ex tecnico. Eppure, nella conferenza stampa ...