Juventus | come cambia la squadra con Lukaku | nuovo modulo non più variante ma possibile

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Lavista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, cosìper tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono rientrati a Torino. Già, i sudamericani. Su uno in particolare si sono concentrate le attenzioni di questi giorni: Paulo Dybala. Proposto all’interno di uno scambio con il Manchester United, che permetterebbe adi approdare in bianconero, si attende la risposta della Joya per poter chiudere la trattativa. In caso di ‘sì’, lo scambio verrà perfezionato, dal momento che c’è l’accordo tra i due club e tra la ...

juventusfc : Trovate qualcuno che vi guardi come @mdeligt_04 guarda il nuovo Away Kit ???? Disponibile ora ??… - MarcoBovicelli : Duello #Inter-#Juventus per #Lukaku: pronta nuova offerta ???? (70 MLN più bonus ad arrivare a 75), i ???? pensano a… - GabryHouse1 : RT @LucianoMoggi: Mi devono spiegare come si fa a dire che l'Inter era una società immacolata che doveva prendere lo scudetto. Bastano due… -