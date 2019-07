Formula 1 | nuove rivelazioni sulla salute di Michael Schumacher | Jean Todt torna a

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato l’ultimo Gran Premio di Germania insieme aGiungono novitàdi, a rivelarle è, una delle poche persone che possiede il permesso per andare a trovare il Kaiser nella sua villa in Svizzera. photo4/Lapresse Il presidente della FIA ha rivelato di essere andato a trovare l’ex pilota tedesco domenica scorsa, assistendo con lui al Gp di Germania vinto da Verstappen davanti a Vettel e Kvyat. Intervistato da RMC Sport,ha ammesso: “sono sempre molto cauto quando faccio queste dichiarazioni, ma è vero: ho guardato con lui nella sua casa in Svizzera le gare di1.non si arrende, continua a combattere ed è nelle migliori mani“. Nel week-end tedesco c’è stato anche un momento toccante per la famiglia, visto che Mick ha ...

