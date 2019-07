Raccontare la malattia a fumetti

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 28 luglio 2019)lanon è mai semplice. A volte le parole sono così pesanti che non si riescono neanche a pronunciare. Trattare aquesto argomento è una soluzione che ne facilita il racconto e l'esperienza, anche se di fatto non è così semplice. Il fumetto è spesso associato a qualcosa di

Dabudidabuda2 : @johnwxsherlock Io l'ho capito quando Berlino ha detto 'mi hanno diagnosticato la stessa malattia di mamma'.Immagin… - komenitalia : RT @stemagno74: Presentato al Festival del #Cinema lucano di Maratea il laboratorio #ioscrivo per pazienti oncologiche. Una bellissima emoz… - valeriap24 : Per raccontare della #miopatiagne, per raccontare in quanti modi la malattia ti spinge a combattere, per raccontare… -