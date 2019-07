Traffico Roma del 25-07-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI ENTRIAMO A Roma PER INCIDENTE DIFFICOLTA DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE ALTEZZA VIA TUSCOLANA NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN VIA ANDREA VESALIO ALTRO INCIDENTE ALL’EUR , DISAGI AL Traffico IN PIAZZA MARCONI RALLENTAMENTI PER ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI ENTRIAMO A Roma PER INCIDENTE DIFFICOLTA DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE ALTEZZA VIA TUSCOLANA NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN VIA ANDREA VESALIO ALTRO INCIDENTE ALL’EUR , DISAGI AL Traffico IN PIAZZA MARCONI RALLENTAMENTI PER ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA, SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. CODE PER Traffico E LAVORI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E GROTTAROSSA VERSO IL GRA. . LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL Traffico TRA VIA ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA, SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. CODE PER Traffico E LAVORI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E GROTTAROSSA VERSO IL GRA. . LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL Traffico TRA VIA ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 10 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA ; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMCINO E VIA DEL MARE, TRA ARDEATINA E APPIA ED ANCORA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA VIA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SULLA TRATTO DELLA Roma FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 10 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA ; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMCINO E VIA DEL MARE, TRA ARDEATINA E APPIA ED ANCORA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA VIA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SULLA TRATTO DELLA Roma FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA ; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMCINO E VIA DEL MARE, TRA ARDEATINA E APPIA ED ANCORA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA VIA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SULLA TRATTO DELLA Roma FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTENA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO ED ANCORA TRA L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA.. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTENA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO ED ANCORA TRA L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAMO E LA VIA TIBURTINA.. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI TRA POMEZIAE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. TUTTI GLI ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI TRA POMEZIAE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. TUTTI GLI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. ...