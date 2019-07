Calciomercato | notizie di oggi – Richiesta Di Francesco | l’annuncio di Sticchi Damiani e

Calciomercato Milan News/ Correa vicino : da sistemare i bonus - ultime notizie - : Calciomercato Milan, oggi 25 luglio 2019: rimane calda la pista che porta Angel Correa a Milanello. Vi è da sistemare la questione bonus con l'Atletico.

Calciomercato Napoli News/ Betis - interesse per Milik ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei.

Calciomercato Roma News/ Dzeko sempre più convinto dell'addio - ultime notizie - : Calciomercato Roma, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai bianconeri.

Calciomercato - le notizie del giorno – Tentativo del Lecce per Babacar - la Spal chiude per Di Francesco : Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta per la Lazio superiore al 75 ...

Calciomercato Inter News/ Zapata è l'alternativa a Lukaku - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: l'alternativa a Lukaku è Zapata. Prosinecki parla dell'affare che porterà a Milano Dzeko.

Calciomercato Napoli News/ Accordo con Mauro Icardi! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: bozza di Accordo con Mauro Icardi, e per l'attacco spunta il giovane Rafael Leao.

Calciomercato Roma News/ Alderweirdel raddoppia - e c'è Junior Moraes - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: si complica l'affare Alderweireld, intanto spunta tra Higuain e Diaz il nome di Moraes.

Calciomercato - le notizie del giorno : nuova proposta per Suso - nome nuovo per il Torino - le altre trattative : NOVITA’ SU Suso – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’obiettivo è quello di rinforzare pesantemente l’attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel frattempo la Roma ...

Calciomercato Inter News/ Dzeko a un passo - ecco perché... - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 23 luglio 2019: torna d'attualità il nome di Arturo Vidal, ora però l'attenzione si è volta verso Gareth Bale

Calciomercato Roma News/ Ritorno di fiamma per Politano - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, oggi 23 luglio 2019: torna di moda il nome di Gerard Deulofeu, giallorossi pronti a offrire 15 milioni di euro più Robin Olsen.

Calciomercato Milan News/ La Roma offre Nzonzi per Suso - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

