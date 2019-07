Nudismo | le spiagge più belle per rilassarsi senza costume

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il? Un tuffo dove l'acqua è più blu, mal'impiccio del. Perché no. Le vacanze nudiste non sono più un tabù, e nemmeno un ricordo sbiadito del periodo hippy: cinque viaggiatori italiani su dieci ammettono di aver preso in considerazione almeno una volta l'idea dial sole come mamma li ha fatti. In particolare gli uomini, con un 60% che sarebbe pronto a lasciare a casa boxer e slippini. A rivelarlo è un sondaggio del portale Volagratis.com: tra i principali motivi che potrebbero portare a optare per vacanze all'insegna delsarebbero innanzitutto un'abbronzatura completa,segni di alcun tipo; ma anche un più profondo desiderio di sentirsi connessi alla natura e sì, anche la voglia di mettersi alla prova e uscire dalla comfort zone delineata dalla routine quotidiana. Es Cavallet, ...

