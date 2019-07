Unwashed | i vip che lottano contro acqua e sapone anche in estate

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Marina Lanzone La filosofia è nata in America e si è diffusaoltreoceano. Ci sono ragioni ambientaliste e non solo dietro questa scelta. Troppe docce non fanno bene alla pelle, caldo e sudore. Il numero delle docce in questa stagione aumenta a dismisura, un po’ perché è necessario e un po’ per paura di emanare un olezzo sgradevole. Per la nostra pelle non c’è nulla di più sbagliato: a detta degli esperti le docce frequenti eliminanoi batteri "buoni" che proteggono l’epidermide. Lavarsi frequentemente potrebbe causare la secchezza e la comparsa di eczemi. Ma c’è chi è eccessivamente “salutista”.Seguono la moda “” tantissimi vip italiani e stranieri che hanno ridotto il numero delle docce settimanali all’osso. C’è un gruppo di “moderati”, che fa almeno una o due docce a settimana, lava regolarmente le parti intime, le ascelle e i denti, e per ...

