ONU | morto il direttore generale dell’Agenzia per l’Energia Atomica

(Di lunedì 22 luglio 2019) Èildell’Agenzia internazionale per l’Energia(AIEA) Yukiya Amano: lo ha reso noto la stessa Agenzia ONU. Il segretariato AIEA ha deciso di pubblicare sul sito anche “l’ultima riflessione” del diplomatico giapponese che avrebbe voluto inserire nella lettera di dimissioni da presentare al Consiglio dei Governatori: “Durante lo scorso decennio, l’Agenzia ha conseguito dei risultati concreti per raggiungere l’obiettivo dell’iniziativa ‘Atomi per la pace e per lo sviluppo’, grazie al sostegno degli stati membri e alla dedizione dell’Agenzia. Sono molto orgoglioso dei nostri risultati raggiunti e grato agli stati membri e allo staff dell’Agenzia“. L'articolo ONU:ildell’Agenzia per l’EnergiaMeteo Web.

