Pres Boca | “De Rossi vuole chiudere la carriera in Argentina”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 21 luglio 2019) Daniel Angelici,idente del club argentino annuncia l’arrivo di Daniele DealJuniors: “Siamo pronti ad accoglierlo”. Striscioni per l’ex Roma a Buenos Aires. Daniele Desta per infiammare il mondo Xeneize. L’ex capitano della Roma mercoledì dovrebbe far capolino a Buenos Aires per iniziare l’intrigante avventura alJuniors, la trattativa é stata portata avanti dal suo ex compagno di squadra Burdisso. Leggi anche : Ag. Tutino: “Il Napoli lo sta valutando, per ora nonprivarsene” FOTO Gruppo di tifosi del Bologna in pellegrinaggio per Mihajlovic Diawara, prime parole da giallorosso: “Fortunato ad essere un giocatore della Roma, un onore essere allenato da Fonseca. Quando ero a Napoli…” Nabil Fekir-Napoli, pronto l’assalto! L’Equipe conferma: ha già parlato con Ancelotti e De Laurentiis… L'articolo: ...

FiorentinaUno : BENEDETTO, Ancora Angelici (pres. Boca): “Abbiamo ricevuto un’offerta del Marsiglia” - Fiorentinanews : Pres. #Boca #Juniors: '#De Rossi arriverà nei prossimi giorni. Su #Benedetto c'è il #Marsiglia'… - SiamoPartenopei : E' fatta per De Rossi al Boca Juniors, il pres. Angelici conferma: 'Arriverà nei prossimi giorni' -