Era un capo che sapeva proteggere i suoi Greco e gli altri superstiti di

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Francesco Greco : «CamEra ardente in tribunale» : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori di Milano,...

Si fa tre anni di carcere - ma il capo della tratta di esseri umani non Era lui : Non è lui il capo della "tratta" ma adesso dopo tre anni di carcere si trova rinchiuso al Cie di Caltanissetta. Le accuse rivolte a lui riguardavano a un'altra persona. Pochi giorni fa la Corte d'Assise di Palermo lo ha condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma ne ha disposto la scarcerazione, disponendo il trasferimento Cie di contrada Pian del Lago come previsto dal "decreto sicurezza". Il fermo è stato convalidato dal ...

Il ritardo Dem alla CamEraUn grattacapo per Mattarella : L’azione parlamentare dei democratici alla Camera mostra tutte le difficoltà che in alcuni, per la verità, avevano già paventato fin dalla presentazione delle candidature ufficiali per le primarie: dicono che al Segretario Zingaretti vadano prospettando di qua e di là in giro per l’Italia, gruppi di eletti che non riuscirebbero a stare insieme. Segui su affaritaliani.it

Lucas PEracchi e Mercedesz Henger di nuovo al capolinea : il gossip : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, colpo di scena: di nuovo al capolinea? Gli indizi sulla fine della love story sembrano non lasciare dubbi Pare che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si siano detti di nuovo addio. Gli indizi sulla fine della love story sembrano non lasciare dubbi. Su Instagram i due non si seguono più […] L'articolo Lucas Peracchi e Mercedesz Henger di nuovo al capolinea: il gossip proviene da gossip e Tv.

Taranto - tornado si abbatte sul capoluogo ionico : gru cade in mare - disperso opEraio : Tutti la chiamano la "secchiona": è una delle gru dello stabilimento ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, che ha sede a Taranto. Ieri pomeriggio l'imponente stabilimento industriale, così come tutto il capoluogo ionico, è stato investito da un tornado che ha sprigionato una forza davvero spaventosa. La gru in questione non ha retto alle fortissime raffiche di vento ed è caduta in mare, trascinando con sé un operaio originario della provincia tarantina: ...

Thelma & Louise - stasEra in tv il capolavoro al femminile che ha segnato il cinema degli anni Novanta : Thelma & Louise (1991) parla di “due donne che si fanno prendere dalla frenesia del crimine”. Così definì la sua storia la sceneggiatrice esordiente Callie Khouri, che vinse anche il premio Oscar. Questo è un racconto tutto al femminile, la storia di ribellione di due donne – due personaggi autentici tra i trenta e i quarant’anni e segnate dalla vita, non le solite giovanissime bellezze ornamentali – in un film scritto da una donna e ...

Un misterioso squalo capopiatto filmato da un sottomarino : le rare e mEravigliose immagini : Durante una spedizione di una settimana condotta a Capo Eleuthera, alle Bahamas, un team di biologi è riuscito a filmare il misterioso squalo capopiatto, una gigantesca specie abissale. I ricercatori, per la prima volta in assoluto, sono riusciti anche a etichettare un esemplare direttamente dal sottomarino con un GPS, dal quale si attendono dati preziosissimi. Nel gruppo, guidato da biologi dell'Università Statale della Florida, c'erano ...

Dolce morte in SvizzEra : il capo di Exit-Italia indagato per omicidio : Nino Materi I parenti della vittima: poteva essere salvata Il presidente della onlus: «Stava troppo male» Quando i carabinieri si sono presentati alla porta, ha intravisto solo delle ombre. Emilio Coveri è infatti quasi cieco, menomazione che però non gli impedisce di combattere, con coerenza e onestà intellettuale, una dura battaglia pro-eutanasia. Coveri è il paladino del «diritto all'autodeterminazione della morte dignitosa», di ...

Matteo Salvini - il retroscena sull'euro-complotto. La rabbia dei leghisti contro il capo : "Il momento Era ora" : L'amarezza della "grande occasione persa". Nella Lega, e in Matteo Salvini, pare che l'euforia del post-elezioni sia evaporata lasciando spazio alla dura realtà della burocrazia europea e degli inciuci stranoti. Il retroscena del Corriere della Sera disegna un affresco a tinte fosche dal cuore del C

Federico Fashion Style scontrino da capogiro scoppia la bufEra : Federico Fashion Style è bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente indignato sulla cifra ...

Torino - caporalato hi-tech : i lavoratori in nero Erano controllati col gps : L'azienda, gestita da un italiano e dalla figlia di 21 anni, si occupava di distribuire di volantini. Gli addetti, tutti pakistani, dormivano nei locali della ditta

Spazio : il Senato USA conferma il genErale Raymond a capo della Space Force : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina del generale John Raymond a capo della Space Force, l’ente istituito dall’amministrazione di Donald Trump per supervisionare le attività militari nello Spazio. Raymond è alla guida dell’Air Force Space Command e manterrà il doppio ruolo. L'articolo Spazio: il Senato USA conferma il generale Raymond a capo della Space Force sembra essere il primo su Meteo Web.

Il capo di FedEracciai spiega cosa significa per l’Italia la crisi dell’Ilva : Roma.“Le regole del gioco vanno rispettate. Non possiamo, come sistema paese, permetterci di non dare certezza del diritto a chi vuole investire nella nostra economia, siano investitori italiani o esteri”. Alessandro Banzato, presidente di Federacciai, è schierato con ArcelorMittal, multinazionale p

CamEra - ok a ddl che limita vendite sottocosto e vieta aste al doppio ribasso. “Meccanismi complici del caporalato” : Mancano pochi giorni all’inizio di una nuova stagione per la raccolta di pomodori e la Camera dice no alle aste al doppio ribasso che alimentano fenomeni come il caporalato e danneggiano tutta la filiera. Montecitorio approva con una maggioranza trasversale (si astiene solo Forza Italia) la proposta di legge che vieta questo tipo di aste sui prodotti alimentari e limita le vendite sottocosto. Il testo firmato dalla vicepresidente della ...