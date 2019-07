Tour de France 2019 | tutte le tappe | percorso e altimetria

Al Tour de France Alaphilippe batte anche il tempo - Van Aert si fa male : A sorpresa Julian Alaphilippe ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2019, la cronometro di Pau. La maglia gialla ha sopreso sia i bookmakers sia gli avversari. Al secondo posto si è piazzato Geraint Thomas a 14", terzo Thomas De Gendt a 36". Bene Fabio Aru ventiseiesimo. male Romain Barde

Tour de France 2019 - risultato e classifica della tredicesima tappa Pau-Pau : straordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in classifica : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Tour de France 2019 : il Tourmalet ai raggi X. Una salita mitica e durissima : tra storia e leggenda : Domani il Tour de France arriverà sul Col du Tourmalet, una salita mitica, che ha scritto la storia della Grande Boucle. Si tratta dell’ascesa affrontata più volte dai corridori in questa corsa ed è inclusa nel percorso dal 1910, anno nel quale si iniziò a passare sui Pirenei. Quella di domani sarà però solo la terza volta che il Tourmalet è sede d’arrivo. Era già accaduto infatti nel 1974, quando si impose il Francese Jean-Pierre Danguillaume, ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la tredicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : La cronometro individuale in programma per la tredicesima tappa del Tour de France 2019 non ha deluso le aspettative della vigilia consegnando distacchi significativi in ottica classifica generale e dimostrando ancora una volta lo sconfinato talento di Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Il fuoriclasse transalpino ha avuto la meglio sul grande favorito della vigilia Geraint Thomas (Team INEOS) difendendo la propria maglia gialla, ...

Classifica Tour de France 2019 - tredicesima tappa : Julian Alaphilippe rafforza la maglia gialla - Steven Kruijswijk sale sul podio virtuale : Julian Alaphilippe rafforza ulteriormente la maglia gialla al termine della tredicesima tappa del Tour de France 2019. Il Francese ha realizzato una prestazione straordinaria nella cronometro individuale di Pau, conquistando il successo e aumentando così di 14” il proprio vantaggio nei confronti del britannico Geraint Thomas. Sul terzo gradino del podio virtuale sale invece l’olandese Steven Kruijswijk, con il colombiano Egan Bernal che scivola ...

Tour de France – Julian Alaphilippe vince la cronometro di Pau e resta in giallo : che stoccata del ‘Moschettiere’! : Julian Alaphilippe vince la cronometro di Paul e mantiene la maglia gialla: tempo strepitoso del Francese che chiude la 13ª Tappa del Tour de France in 35’00” È tempo di andare veloci, ogni secondo conta. La 13ª tappa del Tour de France ha visto i ciclisti impegnati nella cronometro di Pau, 27.2 chilometri quasi totalmente pianeggianti, in grado di favorire le alte velocità alla ricerca del miglior tempo possibile. Ad imporsi ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Sono qui per trovare la condizione. Non posso pretendere l’impossibile” : Fabio Aru e il Tour de France: un primo passo per tornare ad essere quel che si era. La prende con filosofia il sardo, al termine della cronometro della tredicesima tappa della Grande Boucle di 27.2 km a Pau. Il Cavaliere dei Quattro Mori, tornato in sella dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo, continua con il suo approccio umile alla corsa Francese, incamerando km nelle proprie gambe per migliorare la sua forma step by step. ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “Faccio fatica a pedalare. Domani valuterò se continuare o meno” : Il brutto incidente della tappa del Tour de France 2019 Albi-Toulouse si fa sentire sul fisico del corridore abruzzese Giulio Ciccone. Il ciclista italiano, coinvolto in una caduta a 31 km dal traguardo della stage citata nella quale ha chiuso all’ultimo posto a 12’03” dal vincitore Caleb Ewan, quest’oggi non ha avuto sensazioni positive nel corso della cronometro di Pau di 27.2 km. Ciccone, infatti, ha rimediato ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Non mi ritiro - bisogna saper soffrire e accettare anche questi momenti” : Poco prima di prendere il via della cronometro della tredicesima tappa del Tour de France 2019, con partenza e arrivo nei pressi di Pau, Vincenzo Nibali ha commentato sia quanto è avvenuto relativamente al ritiro tanto discusso del compagno di squadra Rohan Dennis e sia le sue difficoltà nelle stage affrontate fino ad ora. Lo Squalo, infatti, sta facendo i conti con una condizione precaria, che non gli consente di essere competitivo e ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani Tarbes-Tourmalet. Altimetria - programma - orari e tv : Sabato 20 luglio, che lo spettacolo abbia inizio! Basta una sola parola per dare l’idea di quello a cui assisteremo domani: TourMALET. Arrivano in maniera definitiva le vere salite di questo Tour de France 2019, e i 117,5 km della quattordicesima tappa da Tarbes al Col du Tourmalet regaleranno il primo grande capitolo della 106^ edizione della Grande Boucle. La parola spetterà a coloro che hanno l’ambizione di conquistare la maglia ...

VIDEO Van Aert - bruttissima caduta al Tour de France 2019 : il belga aggancia le transenne e finisce a terra : Non grandi notizie per Wout Van Aert, ciclista belga del Team Jumbo-Visma. Il corridore, mentre impegnato nella cronometro della tredicesima tappa del Tour de France, con partenza e arrivo nei pressi di Pau, è finito a terra, dopo aver agganciato le transenne nella seconda parte del percorso. Un crash davvero impressionante. In questi minuti, l’ambulanza ha soccorso l’atleta molto sofferente. Di seguito il VIDEO: VIDEO Van Aert, ...

Tour de France – Cronometro tragica per Van Aert : spaventosa caduta per il belga [VIDEO] : spaventosa caduta per Van Aert: il belga della Lotto Jumbo finisce rovinosamente a terra a poco più di un km dal traguardo di Pau E’ in corso la 13ª tappa del Tour de France: i ciclisti stanno affrontando la Cronometro individuale di Pau, dove non sono mancati i colpi di scena. A pochi km dal traguardo, infatti, il belga Van Aert è stato protagonista di una terribile caduta. Il 24enne della Lotto Jumbo ha urtato le barriere in curva, ...

