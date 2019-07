Simon Yates brinda giù dai Pirenei L' inglese vince la 12a tappa del Tour

Simon Yates vince la dodicesima tappa del Tour de France - nessun attacco tra i big : La tappa che ha portato il Tour de France sui Pirenei si è risolta in un mezzo flop rispetto alle attese. La frazione numero dodici, con il Peyresourde e l’Horquette d’Ancizan, è stata animata solo da un folta fuga di uomini fuori classifica. Simon Yates ne ha approfittato per far uscire il suo Tour dall’anonimato e segnare la sua prima vittoria di tappa nella corsa France se. In gruppo invece è regnata la calma piatta: tutti i big hanno ...

Tour de France – Simon Yates vince in volata la 12ª Tappa : il ciclista britannico fa sua la 1ª frazione pirenaica : Simon Yates trionfa nella 12ª Tappa del Tour de France : il ciclista britannico si impone nella prima Tappa pirenaica della Grande Boucle Dopo la pausa del martedì e una Tappa interlocutoria adatta ai velocisti svoltasi nella giornata di ieri, quest’oggi i ciclisti si approcciano alla volta dei Pirenei per la 12ª Tappa del Tour de France . La frazione odierna, con partenza da Tolosa e arrivo 209.5 km dopo a Bagneres-de-Bigorre, ha messo alla ...

Tour de France 2019 : Adam Yates non può permettersi altri errori. Il podio è alla sua portata. Simon è al suo fianco : Mentre il gemello Simon è già riuscito a portarsi a casa una grande corsa a tappe come la Vuelta a España 2018, Adam Yates è ancora alla ricerca della consacrazione. Così il talentuoso britannico partirà alla volta del Tour de France 2019 con serie intenzioni di fare classifica per la sua Mitchelton-Scott. Insomma è arrivata l’età giusta per puntare in grande; e considerata l’assenza di due grandi favoriti come Chris Froome e Tom ...