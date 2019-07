Risarcimento di 5 milioni di Vimeo a Mediaset per video caricati illecitamente

Dailymotion dovrà pagare 5 - 5 milioni di euro di Risarcimento a Mediaset per aver pubblicato illecitamente video coperti dal diritto d’autore : Dailymotion, popolare sito per condividere video online di proprietà della società francese Vivendi, è stato condannato dal Tribunale di Roma a pagare un risarcimento di 5,5 milioni di euro a Mediaset, per aver pubblicato illecitamente alcuni video coperti dal diritto d’autore.

Sulle sigarette trova la foto della moglie morta anni prima : chiede 100 milioni di Risarcimento : Era andato al tabacchino per comprare le sigarette, ma l’immagine raffigurata sul pacchetto lo ha sconvolto: nella foto che allerta sui rischi del fumo c’era sua moglie, morta qualche anno prima, su un letto d’ospedale. Non sa chi abbia rubato quello scatto, nessuno ne ha autorizzato la diffusione, dice il marito: per questo un 50enne di Misano, in provincia di Rimini, ha chiesto un risarcimento da 100 milioni di euro a una ...

Pedofilia e Chiesa - chiesti 5 milioni di euro di Risarcimento alla diocesi di SavonaNoli : La diocesi di Savona-Noli è stata citata per quasi 5 milioni di euro per 5 casi di Pedofilia in una causa civile intentata dall'associazione "Rete l'Abuso", per la mancata denuncia da parte dei vescovi, che erano a conoscenza degli abusi sui minori. La decisione arriva a 7 anni dalla condanna di don Nello Giraudo e al termine di una trattativa che non ha portato alcuno sbocco.

L’attore Geoffrey Rush riceverà 2 - 9 milioni di dollari di Risarcimento dal quotidiano australiano Daily Telegraph : L’attore Geoffrey Rush riceverà in tutto 2,9 milioni di dollari di risarcimento (circa 2,6 milioni di euro) dal quotidiano australiano Daily Telegraph, dopo aver vinto una causa per diffamazione. Ad aprile un giudice aveva ritenuto il quotidiano e il giornalista Jonathon Moran colpevoli

È stato chiesto un Risarcimento di 60 milioni di euro a Roberto Formigoni e alle altre persone coinvolte nel caso di corruzione attorno alla Fondazione Maugeri : La procura lombarda della Corte dei Conti della ha chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro all’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, in carcere dal 22 febbraio, insieme alla Fondazione Maugeri (un ente che sostiene la ricerca nella medicina