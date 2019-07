Modric al Milan Calciomercato | Bergomi Sarebbe perfetto per i rossoneri

Calciomercato Milan – Pazza idea Modric - incontro con l’agente del croato : ecco i motivi che inducono all’ottimismo : I dirigenti rossoneri hanno incontrato ieri l’agente di Modric , discutendo circa la possibilità di portare il Pallone d’Oro in maglia rossonera Il Milan sogna il colpo Luka Modric , anche se appare al momento alquanto complicato che possa concretizzarsi. I dirigenti rossoneri hanno incontrato ieri in sede Vlado Lemic, l’agente del centrocampista croato , discutendo di alcuni giovani e toccando anche l’argomento ...

