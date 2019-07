LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Azzurre giù dal podio nella 5 km. Marsaglia e Tocci indietro nei tuffi - c’è l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri Lorenzo Marsaglia tenta la rimonta - Giovanni Tocci sbaglia nella seconda rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.48 Dopo i primi 11 atleti che hanno affrontato il secondo tuffo Lorenzo Marsaglia è settimo con 131.85,mentre Giovanni Tocci è ovviamente ultimo con 99.50. 3.45 sbaglia il secondo tuffo Giovanni Tocci, che fa 29.75 ed ora è chiamato alla grande impresa per rientrare tra i 18. 3.43 Lorenzo Marsaglia fa 71.40 e guadagnerà tante posizioni! 3.40 Straordinario Jack Laugher che fa 84.00 e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri Giovanni Tocci parte bene - meno Lorenzo Marsaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.23 Anche lo statunitense Hixon si issa in terza piazza con 76.50. 3.20 Si inserisce il cinese Cao in sesta piazza con 74.80. Tocci è ottavo, Marsaglia 19° dopo 30 atleti. 3.16 Il malese Chew aggancia il russo Kuznetsov ed il messicano Pacheco in terza posizione con 76.50, settimo Tocci. 3.12 In testa sempre il britannico Laugher con 83.30, secondo il cinese Xie a quota 81.60. 3.10 Tocci ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia cercano la semifinale dai 3 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.58 Si preannuncia un preliminare lunghissimo, 342 Tuffi totali. Saranno circa quattro le ore di gara. 2.55 Sono 57 gli atleti in gara, Lorenzo Marsaglia salta per decimo, Giovanni Tocci per undicesimo. I primi 18 in semifinale. 2.50 La giornata dei Tuffi si apre con la gara dei tre metri maschili. Si parte con le eliminatorie che tra pochi minuti vedranno impegnate Giovanni Tocci e Lorenzo ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia impegnati dai 3 metri - Noemi Batki sogna dalla piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Sarà un mercoledì dedicato ai tre metri maschili e alla piattaforma femminile. dalla piattaforma si assegnano le medaglie odierne e proverà a sognare una strepitosa Noemi Batki. Sarà la gara che chiude il programma odierno (finale alle 13.45) e l’azzurra proverà a ripetere la ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra a Tokyo 2020. I giovani azzurri sono 13mi nel Team Event : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27: Grazie per averci seguito e appuntamento a questa notte per le prossime gare di Tuffi. Buona serata 15.25: Oro alla Cina, l’ottavo di questa edizione, argento per la Russia, bronzo per gli usa nel Team Event. Quarta Malesia, quinta Australia, sesta Gbr. Tredicesima piazza per la giovanissima coppia italiana. 15.23: Un’altra medagia di bronzo conquistata in extremis per gli ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra a Tokyo 2020. I giovani azzurri sono 15mi nel Team Event : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17: Male la Thailandia che commette errori grossolani e con 238.70 è ultima 15.15: La Germania con l’obbligatorio (sbagliato) perde terreno ed è settima con 324.90 15.13: Il Venezuela resta alle spalle degli italiani con 295 punti 15.11: La Gran Bretagna chiude con un punteggio di 327.90 e si inserisce al quinto posto 15.09: Il punteggio finale degli Usa è di 357.60, che significa ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri - Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Italia quinta nel sincronizzato - si chiude con i tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte Italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Linea verde nel Team Event : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Sarà una finale piuttosto lunga: 16 coppie al via. Italia, Australia, Svezia, Brasile, Cuba, Cina, Russia, Colombia, Usa, Gbr, Venezuela, Germania, Thailandia, Ucraina, Messico, Malesia 13.35: Una formula che fa discutere ma che ancora una volta assegnerà una medaglia iridata: due atleti per nazionale, Tuffi dal trampolino 3 metri e piattaforma, sei Tuffi, tre per ogni atleta e somma ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Team Event alle 13.45 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 13.45 con il Team Event 10.05: Le qualificate per la finale della piattaforma femminile sono : Chen, Lu, McKai, Benfeito, Batki, Wu, Toulson, Schnell, Pang, Arai, van Duijn e Magana 10.03: Si chiude questa semifinale con Lu Wi che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ottiene 86.40. 370.85 per lei ed è secondo posto ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chen in vetta dopo la quarta rotazione della semifinale dei 10m - Batki sesta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: E’ il turno dell’olandese van Duijn che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ottiene 68.80. 309.55 per lei e finale conquistata 9.50: La tedesca Wassen con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ottiene 67.20 ed è terza (parziale) con 298.90 9.50: E’ il turno della britannica Birch che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Lu Wei in vetta dopo la seconda rotazione della semifinale dai 10m - Batki nona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31: La tedesca Kurjo ha eseguito un doppio e mezzo indietro carpiato da 56.55. 233.15 per la teutonica (terza) 9.30: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per la messicana Orozco che ottiene 67.20 e va in testa con 241.50 9.29: Quarta rotazione che inizia con l’australiana Hingston che ha eseguito una verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo da 62.40 e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Benfeito davanti dopo la seconda rotazione dai 10m - Batki quattordicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Inizia la terza rotazione con l’australiana Hingston che con un triplo e mezzo ritornato raggruppato ottiene 48.00. Sbaglia l’aussie e totalizza 159.70 9.08: E’ la volta della cinese Lu Wei che chiude la seconda rotazione: triplo e mezzo ritornato raggruppato da 56.00! Errore per la cinese che decade in settima posizione. Batki è 14esima 9.07: La canadese Benfeito con ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Benfeito in vetta alla prima rotazione dai 10m - Batki undicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.59: Triplo e mezzo avanti carpiato per la giapponese Arai: 57.00 per lei 128.40. Seconda posizione per la nipponica 8.58: La malese Pamg ottiene 60.90 con un doppio e mezzo indietro carpiato. 123.90 il totale ed è quarta 8.57: Doppio e mezzo indietro carpiato per l’olandese Van Duijn: 65.25 per l’orange e terza posizione complessiva (124.05) 8.56: Tocca alla tedesca Wassen che ...