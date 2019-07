Uccide la ex moglie al karaoke a Savona «Ti ricordi di me?» | poi le spara Ferita anche

Uccide la ex moglie al karaoke a Savona. «Ti ricordi di me?» - poi le spara : sparatoria a Savona in uno stabilimento balneare: un uomo, l'ex carabiniere 48enne Domenico Massari ha fatto fuoco e ucciso la ex moglie, Deborah Ballesio, di 39 anni, durante una...

Spara e Uccide la ex moglie al karaoke : 00.42 Un uomo ha Sparato e ucciso la ex moglie durante una serata di karaoke in un ristorante di un bagno a Savona. Un'altra donna è stata ferita gravemente e una ragazza è stata colpita di striscio. Grave un'altra persona. L'uomo è entrato dalla spiaggia e ha Sparato tra la gente. Prima di colpire la ex lo Sparatore avrebbe gridato qualcosa alla donna, sembra: "Ti ricordi di me?". Sul posto carabinieri e ambulanze. L'uomo è fuggito armato.

Un tumore letale gli porta via la moglie - lui non resiste al dolore : carabiniere si Uccide con l’arma d’ordinanza : La moglie, dopo una lunga sofferenza, è morta a causa di un tumore incurabile. Lui non ha retto a dolore e dopo qualche mese si è tolto la vita utilizzando la propria pistola d’ordinanza. L’appuntato scelto dei carabinieri Nicola Galardini, non sopportava l’idea di dover vivere la propria vita senza la compagna di una vita. L’uomo, 49 anni, ha deciso così di farla finita con quella vita che lo aveva messo alla prova, e si ...

Romeno condannato : tentò di Uccidere la moglie che voleva lasciarlo : Federico Garau Fine dell'incubo per una romena di 38 anni e per i suoi figli, che per ben 7 anni hanno subito le angherie dell'uomo. Non accettando di divorziare dalla donna, l'11 di novembre afferrò un coltello e cercò di ucciderla: ora la condanna È stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione il 46enne Romeno, residente nella città di Perugia, accusato di maltrattamenti in famiglia e di tentato omicidio nei confronti della ...

