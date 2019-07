“L’Italia è con te!” Il commovente messaggio di Cesare Cremonini per l’amico malato di

caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2019) È di ieri la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Ma non solo. Perché Sinisa Mihajlovic è una persona conosciuta da tutti. Amata e odiata, acclamata dai tifosi delle sue squadre, fischiata e criticata da quelli avversari. Ma stimata ovunque, proprio per quel suo carattere da guerriero che ha messo in luce anche ieri durante la conferenza stampa più difficile della sua vita. Quella in cui ha annunciato a tutti di avere la leucemia. “Ho la leucemia e la batterò. Lo farò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene. È una forma attaccabile, si può guarire. Non gioco mai per non perdere, sennò perdo… così nel calcio, così nella vita. Ma ho bisogno dell’aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene”. E sono tanti, sparsi in tutta Italia. Infatti, subito dopo l’ufficialità di questa notizia, che in molti speravano non fosse vera, è partito il tam tam mediatico delle ...

