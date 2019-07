Il nuovo aperitivo fatto con sei mieli diversi

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Uncon sei, la cui fermentazione trasforma naturalmente gli zuccheri presenti nel mosto in alcol. Si chiama Principio ed è stato creato da un giovane ricercatore di Biella, Luca Rosa, e distribuito dalla Meadlight. Ha una storia lunga e affascinante, che comincia nel 2014, durante un viaggio a Praga. All'inizio era l'idromele Durante una sera trascorsa in un tipico pub locale, Luca assaggia una bevanda servita prima della birra: l’idromele o, si come si chiama in ceco, la medovina. È il fermentato più antico del mondo: gli antichi lo chiamavano «nettare degli dei». Al ritorno in Italia, insieme alla Meadlight, inizia a lavorare per produrre questa bevanda. «Iniziammo con i primie le prime miscele, pian piano incominciarono ad arrivare i risultati e con il passare del tempo incominciammo ad acquisire ...

iovedodicorsa : Nel nostro nuovo sito non poteva mancare un richiamo alla nostra bella città: Milano. Siete tutti invitati per un a… - VisitLevanto : Il nuovo e meraviglioso agriturismo Angiolina's Farm offre anche esperienze per rendere la vostra vacanza speciale.… - VisitLevanto : Il nuovo e meraviglioso agriturismo Angiolina's Farm offre anche esperienze per rendere la vostra vacanza speciale.… -