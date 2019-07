L' angosciante Man of Medan si mostra in un nuovo video gameplay co-op

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) The Dark Pictures Anthology è una raccolta di titoli horror creata dagli sviluppatori di Until Dawn, le danze si apriranno ad agosto con Man of, tuttavia è stato confermato che la raccolta comprenderà in tutto 8 titoli. Ogni gioco sarà diverso, l'unico elemento ricorrente sarà una misteriosa figura conosciuta col nome di Curatore.Il gioco sioggi con untrailer cheuna sessione diin co-op da due giocatori che potete trovare a fine news. L'antologia di The Dark Pictures è una serie di giochi horror indipendenti. In Man of, cinque amici partono per una vacanza in barca. Dopo una tempesta, tuttavia, un evento sinistro li sorprende."Una nuova e terrificante esperienza! Parti per uno spaventoso viaggio a bordo di una nave fantasma. Tutti i personaggi giocabili possono morire. Le tue scelte determineranno l'evoluzione della storia e il ...