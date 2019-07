Lazio | gli Irriducibili abbandonano la “Nord”

Lazio - la squadra al completo ricevuta in Campidoglio da Virginia Raggi [FOTO] : La Lazio è stata ricevuta dal sindaco di Roma, Virginia Raggi in Campidoglio per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio contro l’Atalanta allo stadio Olimpico. Presenti alla celebrazione, andata in scena all’Aula Giulio Cesare, il presidente Claudio Lotito, l’allenatore Simone Inzaghi con lo staff tecnico, la squadra e l’aquila Olimpia. Lazio, presentate le nuove maglie: tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa ...

Lazio - presentate le nuove maglie : tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa [FOTO e VIDEO] : La Lazio ha scelto celeste, blu navy e rigato per le nuove maglie. presentate le divise della prossima stagione con un VIDEO postato sui social. Svelate soltanto le divise “Home” e “Thirdy“, mentre per la “Away” ci sarà da attendere i giorni del ritiro di Auronzo di Cadore. La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana con bordo in maglieria. E’ celeste con righe orizzontali, Il backneck è ...

Lazio - presentate prima e terza maglia per il 2019/2020 : maglia Lazio 2019 2020 – La Lazio e Macron, storico sponsor tecnico della società biancoceleste, hanno presentato le nuove maglie “Home” e “Third” che la squadra di Simone Inzaghi indosserà nella prossima stagione 2019-2020. Bisognerà invece attendere ancora un po’ per quanto riguarda la maglia “Away”, che sarà svelata durante il ritiro ad Auronzo di […] L'articolo Lazio, presentate prima e terza maglia per il 2019/2020 è stato ...

Il Paradiso delle Signore Daily dalla cancelLazione a fiore all’occhiello dei palinsesti Rai : dettagli e trama della nuova stagione : Da sicura cancellazione a fiore all'occhiello dei palinsesti Rai, quale orgoglio può essere più grande per i fan de Il Paradiso delle Signore Daily? Proprio grazie a loro la soap tutta italiana è stata salvata dai vertici Rai che ieri hanno confermato la messa in onda da ottobre proprio durante la presentazione dei nuovi palinsesti della stagione 2019-2020. Dopo il grande successo di pubblico della precedente stagione, Il Paradiso delle ...

Primo giorno di allenamento per Milan e Lazio - domani prima amichevole della Fiorentina : la Roma in campo il 31 luglio : La Roma ha programmato un’amichevole per mercoledì 31 luglio in casa del Perugia in occasione della presentazione della squadra umbra al pubblico di casa. Il Perugia allenato dal tecnico Massimo Oddo inizierà la nuova stagione con il ritiro a Pietralunga (PG) a partire dal 17 luglio. Primo test amichevole stagionale domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, per la Fiorentina che sfiderà sul terreno di gioco del centro sportivo ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Rogo a Foggia : circoLazione bloccata - 9 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Maxi Rogo a Foggia, circolazione bloccata e numerosi vigili del fuoco in azione, 9 luglio 2019,

Servite le rimoduLazioni Vodafone anche oggi 7 luglio : linee fisse coinvolte e salve : Prevedono un aumento di quasi 3 euro le ultime rimodulazioni Vodafone destinate ai clienti di rete fissa e in partenza oggi 7 luglio. Nella calda estate di modifiche unilaterali del contratto da parte dell'operatore rosso ma anche di molti suoi concorrenti, un nuovo rincaro impatta sulla tasca degli utenti e di certo non può essere sottovalutato. Una spesa maggiorata di 2,99 euro sarà applicata sui rinnovi successivi ad ogni 7 luglio per un ...

Sony presenta gli auricolari true wireless WF-1000XM3 con cancelLazione attiva del rumore : Sony afferma che la cancellazione del rumore è la più avanzata di sempre grazie al processore HD QN1e e ai due microfoni sulla superficie delle cuffie L'articolo Sony presenta gli auricolari true wireless WF-1000XM3 con cancellazione attiva del rumore proviene da TuttoAndroid.

Rimborso dei biglietti per Home Festival dopo la cancelLazione di 8 concerti - come e quando richiederlo : Al via il Rimborso dei biglietti per l'Home Festival di Venezia. In seguito alla cancellazione di alcuni degli eventi più attesi dell'edizione e alle conseguenti polemiche social, l'organizzazione fa un passo indietro e conferma la possibilità di chiedere il Rimborso del biglietto acquistato nel caso in cui il concerto di interesse dovesse essere tra quelli eliminati dal calendario. I concerti annullati sono quelli di PHEX TWIN, JON HOPKINS, ...

MotoGp – Dalla fiducia in Valentino Rossi agli incontri con le squadre di entrambi i piloti : le riveLazioni di Lin Jarvis : Lin Jarvis, la fiducia in Valentino Rossi e quegli incontri interni che hanno dato la svolta per Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha I piloti della MotoGp sono pronti per sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento, il nono stagionale e l’ultimo prima della pausa estiva. Al Sachsenring Valentino Rossi va a caccia del riscatto dopo tre amarissimo zeri consecutivi, che non hanno però abbattuto il Dottore ed il suo ...

Concorsi ambito sanitario nel Lazio e Lombardia : invio cv a luglio e agosto : Si informa che attualmente alcune aziende ospedaliere come la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore, il Policlinico Abano Presidio Ospedaliero regione Veneto e l'Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro rivolti a personale professionale sanitario, da posizionare nelle proprie ...

Il Tribunale di Roma : la Lazio deve rimborsare gli abbonati per le gare a porte chiuse : A seguito dell’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SS Lazio S.p.A. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di disputa a porte chiuse o con chiusure di settori. Gli abbonati […] L'articolo Il Tribunale di Roma: la Lazio deve rimborsare gli abbonati per le gare a porte chiuse ...

Saldi estivi : il 6 luglio partiranno in molte regioni tra cui Lombardia - Piemonte e Lazio : I Saldi estivi 2019 cominceranno fra pochi giorni in gran parte delle regioni italiane anche se alcune di esse hanno esordito con un po' di anticipo, nella speranza di limitare i danni delle vendite non troppo entusiasmanti dei mesi di maggio e di giugno. La Confcommercio ha stimato che quest'anno sarà di circa 100 euro la spesa pro capite dedicata agli sconti del mese di luglio ed essa porterà ad un valore di affari complessivo pari a circa 3,5 ...

Bitter Sweet - spoiler del 3 luglio : Demet gelosa della reLazione tra la Perin e Asan : Nuovo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet, la serie tv made in Turchia che sta conquistando sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame dell'episodio in onda mercoledì 3 luglio su Canale 5, rivelano che Demet deciderà di organizzare un piano contro Nazli Perin e sua sorella Asuman per allontanarle per sempre da Ferit Asan. Deniz, invece, respingerà ancora una volta l'amore di Alya. Bitter Sweet: Ferit sta male Nell'episodio ...