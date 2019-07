Salvini vuole chiudere la rotta tunisina Ma Tunisi chiede aiuti concreti

Di Maio vuole regalare un peluche a Salvini : "Se il ministro dell'Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, vorrà dire che gli mandiamo un peluche" ha detto ha detto il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l'anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, ...

Sea Watch - il capitano vuole portare Salvini in tribunale - lui : 'Non vedo l'ora' : Matteo Salvini e Carola Rackete possono essere considerati i due volti del caso Sea Watch. Da un lato c'è la capitana dell'imbarcazione Ong che sceglie di forzare il blocco navale italiano in nome della necessità di preservare l'incolumità degli oltre 40 migranti a bordo della sua imbarcazione. Dall'altro c'è il Ministro dell'Interno italiano che non indietreggia rispetto alla sua idea di non accogliere le navi delle organizzazioni non ...

Salvini non ci intimidisce! Sea Eye vuole lo scontro e punta verso Lampedusa : L'ong tedesca si rifiuta di tornare in Libia e fa rotta verso Lampedusa: "Non siamo intimiditi da Salvini". Inizia un nuovo braccio di ferro. "La cosiddetta Guardia Costiera libica ci ha assegnato un porto per le 65 persone a bordo. Abbiamo respinto questa indicazione. La Guardia Costiera finanziata dall'Unione europea ci chiede di violare la legge internazionale: non rimetteremo le persone soccorse nei campi di tortura libici". ...

Martina Minchella - l'ex segretaria del Pd che vuole passare alla Lega : «Salvini un vero leader» : «Matteo Salvini non devo essere io a dire che è un vero leader, lo dicono gli italiani, è il giudizio del popolo». La trentenne Martina Minchella, consigliere comunale di...

Sea Watch - Matteo Salvini e la nuova ipotesi di reato : "Cosa rischia". Il Pd vuole processarlo per questa foto : Rischia un'indagine, Matteo Salvini, e la colpa è aver pubblicato su Facebook una foto in compagnia di alcune agenti di polizia. Ad assicurarlo è Carmelo Miceli, deputato del Pd, che in una nota accusa il leader della Lega e vicepremier: "Ancora una volta Salvini usa le forze dell'ordine per propaga

Sea Watch - Carola "vuole andare in Australia dagli albatros". La Linardi scherza e Salvini replica : "Pago io" : Dopo la sua liberazione, Carola Rackete trova la forza di scherzare: "Mi ha chiesto se era il caso di migrare in Australia ad occuparsi di albatros", ha rivelato in conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce italiana della ong tedesca Sea Watch. La capitana "è stata in totale isolamento, non si è

Sea Watch - duello Salvini-Orlando. Il ministro : “Sindaco di Palermo vuole denunciarmi? Che paura” : duello a distanza sul caso della Sea Watch 3 tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di volerlo denunciare. Il vicepremier leghista ha risposto così: "Il sindaco sinistro di Palermo mi vuole denunciare...Tremo dalla paura". Orlando ha offerto la cittadinanza onoraria all'equipaggio della nave.Continua a leggere

Perché Salvini non vuole la crisi di governo : Come mai Matteo Salvini non vuole andare alle elezioni? Tutti si chiedono perché non passi all’incasso e insista con questo governo, nonostante le divisioni oramai evidenti col M5S.C’è chi pensa lo faccia per lealtà nei confronti degli alleati di governo, chi crede invece a una mirata strategia per continuare a raccogliere ulteriori consensi parlando al popolo da ministro.Secondo me la ragione è ...

Renato Mannheimer - sondaggio sui migranti : il 40 per cento vuole una linea ancora più dura di Matteo Salvini : Dopo il caso della Sea Watch la questione dei migranti è tornata centrale e gli italiani non solo condividono la linea dura di Matteo Salvini ma chiedono provvedimenti ancora più restrittivi. "I risultati dalle ricerche sono eloquenti: se diversi anni fa prevaleva l'atteggiamento di apertura e gross

"Ci ha dato delle m***e e ora vuole che liberiamo Carola". Salvini smaschera Asselborn : "Ve lo ricordate il ministro lussemburghese che, urlando 'm***a', diceva che voleva più immigrati in Europa?", scrive Matteo Salvini sul suo profilo Twitter, "adesso pretende che la comandante fuorilegge sia rimessa in libertà". "Pazzesco", sbotta il ministro dell'Interno, "ma non ha niente di megli

Lega-M5s - in Parlamento i grillini temono il voto anticipato : "Salvini vuole andare alle urne a marzo 2020" : In Parlamento la maggior parte ha cerchiato di rosso la data del 20 luglio: quel giorno si saprà se si andrà alle urne a fine settembre, come quasi tutti temono, o se invece si guadagnerà tempo fino a marzo, come i più sperano. Ad avere il terrore di rimanere a casa ci sono, in testa, i grillini, po

Sea Watch - Toscani : “Salvini? Un mentecatto. Meloni vuole affondare nave? Sì - ma con lei e il suo partito sopra” : “Salvini? E’ vergognoso, passerà alla storia. Chi non lascia entrare una nave passerà alla storia veramente come un mentecatto”. E’ il commento pronunciato ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dal fotografo Oliviero Toscani sul caso Sea Watch, rendendosi protagonista anche di un pepato battibecco con uno dei conduttori, Giuseppe Cruciani. Oliviero Toscani: “Salvini con la figlia di Verdini? Se ...

Sea Watch - Salvini vuole sequestrare la nave perché avrebbe “reiteratamente violato i divieti” : Mentre la Sea Watch è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa, il Viminale chiede a Bruxelles la redistribuzione dei migranti senza identificarli in Italia e nel frattempo studia un'alternativa per sequestrare la nave. Nel decreto sicurezza bis è punita la "reiterazione" della violazione dei divieti, per questo il ministro dell'Interno vorrebbe considerare l'ingresso in acque italiane e l'avvicinamento al porto di Lampedusa come due episodi ...

Dopo Matteo Salvini non vuole altri uomini! La scelta di Elisa Isoardi : Elisa Isoardi rivela come è cambiata la sua vita Dopo Matteo Salvini. La presentatrice della Prova del Cuoco confessa che Dopo il vicepremier non vuole avere uomini per un po’. In una lunga intervista al magazine Oggi spiega le sue ragioni. E a quanto sembra non si è per niente pentita di averlo lasciato, anche se il loro legame è stato determinante.-- Elisa oggi ci tiene a sottolineare che è single e felice:" I sei mesi di solitudine passati ...