Rimborsi M5S | anche Fico e Toninelli nella blacklist

ilmattino

(Di martedì 9 luglio 2019) Era appena lunedì scorso, quando il Blog delle Stelle ha incenerito le due deputate del Movimento Gloria Vizzini e Veronica Giannone. Espulse d'imperio, a mezzo agenzia di stampa, per...

johnnybeback : @carlosibilia Prima di pensare a @nzingaretti e al @pdnetwork guardate in casa vostra e in quella dei vostri alleat… - cristina7013 : RT @luisaloffredo28: #Truffati #banche, #Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i #rimborsi dei #risparmiatori https://t.c… - luisaloffredo28 : #Truffati #banche, #Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i #rimborsi dei #risparmiatori… -