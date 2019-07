A tutto Ancelotti | da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus | “nessuno se lo aspettava

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019)pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dconferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlocon le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un Napoli migliore, con meno incognite e un gioco collaudato. Non ci saranno grosse novità dal punto di vista tattico, dobbiamo consolidare quanto fatto nell’ultima stagione non sempre con grande continuità. Napoli da scudetto? Dobbiamo ambire a giocare per cercare di vincere. Siamo stati competitivi lo scorso anno, ora dobbiamo alzare l’asticella cercando di vincere qualcosa. Nella passata stagione non è stato fattoquello che era ...

