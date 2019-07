Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Un Terremoto scossa di magnitudo 2,9 si è verificata domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel catanese, ad una profondita di 28...

Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un Terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato nel Canale di Sicilia meridionale alle 01:06:13, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 19:42 di oggi al largo della costa Siciliana nord-orientale ad una profondità di 16km. Il sisma è stato avvertito alle Isole Eolie e nel Messinese tirrenico. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 19:42 di oggi al largo della costa Siciliana nord-orientale ad una profondità di 16km. Il sisma è stato avvertito alle Isole Eolie e nel Messinese tirrenico. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La ricostruzione dei centri dell'Acese e pedemontani etnei danneggiati dal Terremoto del 26 dicembre scorso è stato il tema dell'incontro avuto stamane nel Palazzo della Regione, a Catania, tra il governatore Nello Musumeci e il sottosegretario alla Presidenza Vito Cri

Terremoto Sicilia - M 2.8/ Ultime scosse Ingv : trema Santa Venerina - paura sull'Etna : Terremoto oggi in Sicilia: scossa di magnitudo 2.8 nella provincia di Catania. paura sull'Etna, epicentro e Ultime notizie Ingv.

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata poco fa, alle ore 18.17. L'epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l'ipocentro a soli 5.0 Km di profondità.

Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita oggi 13 giugno 2019, esattamente alle 18.17, alle pendici orientali dell'Etna, nel catanese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Sicilia : ok del Consiglio dei Ministri ad altri 37 mln per i Comuni del catanese : Il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla prima delibera del 28 dicembre 2018 di deliberazione dello stato d’emergenza, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di ...

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.5 a Capizzi (ME) : La scossa, registrata dai sismografi nel Parco dei Nebrodi tra le province di Messina ed Enna, stata avvertita dalla popolazione locale ma al momento non vengono segnalati danni. L'evento sismico è stato seguito da una scossa di intensità inferiore pari magnitudo 2.5 con epicentro sempre a Capizzi.Continua a leggere

Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso il cuore della Sicilia in serata, precisamente alle 22:23. La scossa s'è verificata sui Nebrodi, tra le province di Messina, Palermo ed Enna, ad appena 5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Troina, Nicosia, Sperlinga, Gangi, Mistretta, Cesarò, Sant'Agata di Militello, Adrano, Petralia Sottana, Bronte, Patti, Cefalù, Regalbuto e tantissimi altri comuni Siciliani.

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 giugno 2019, esattamente alle 22.23, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Alcune scosse di Terremoto sono state registrate poco fa in Sicilia. Le scosse, di lieve entità, sono tuttavia state percepite dalla popolazione nel messinese, a causa della loro superficialità. Una prima scossa si è verificata alle ore 10.30 ed è stata di magnitudo 2.3. L'epicentro è stato localizzato a Rodi Milici, in provincia di Messina, mentre l'ipocentro a soli 10.0 Km di profondità. Altre due scossa, di magnitudo 1.3 e 1.1, si ...