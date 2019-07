Alan Kurdi lascia le acque italiane | va verso malta | il pugno di ferro di Matteo Salvini

La Alan Kurdi cambia rotta e si dirige verso Malta : a bordo 65 migranti : All’imbarcazione della ong Sea Eye il Viminale ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane

Nave Alex è a Lampedusa : «Acqua a bordo finita - forziamo il blocco». E l'Alan Kurdi : «Non temiamo Salvini» : Dichiarato lo stato di necessità da parte di Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno: «Questi non sono salvatori, sono complici dei trafficanti di esseri umani»

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

