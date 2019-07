5 partner ideali per i Pesci | affinità di coppia

5 partner ideali per lo Scorpione : affinità di coppia : L'ombroso e pungente Scorpione attende le sue prede con pazienza ma al contempo bramosa passionalità ed appena riesce a catturarle nella sua rete, sfuggire dalle sue robuste chele focose è impresa ardua. Di seguito 5 segni zodiacali affini in ambito amoroso per lo Scorpione.