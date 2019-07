Napoli | clamoroso affondo per Icardi | sorpasso alla Juve | i dettagli

Mauro Icardi - addio Inter? Non c'è solo la Juventus : il clamoroso inserimento del Napoli : Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Mauro Icardi. Secondo radiomercato, anche il Napoli sarebbe interessato al 26enne bomber argentino in uscita dall'Inter. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis smentisce, sottolinea la Gazzetta dello Sport, "ma potrebbe essere anche una strategia". Già t

Clamoroso : La Roma fa sul serio per il terzino del Napoli - la situazione : Alfredo Pedullà, esperto di mercato, sul suo sito ufficiale ha parlato del l’interessamento della Roma per Elseid Hysaj: “Nel corso dell’incontro di oggi la Roma si è interessata ufficialmente al terzino del Napoli Elseid Hysaj. La trattativa inizierà senza parlare di Manolas. Ricordiamo sempre che su Hysaj c’è forte l’Atletico Madrid, una precisa richiesta di Simeone, sembra che i colchoneros siano i più vicini ...

Sarri Juventus - clamoroso attacco del sindaco di Napoli : “Sarà un orgasmo” : Sarri Juventus- De Magistris, sindaco di Napoli, come sottolineato da “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina piuttosto decisa nei confronti di Maurizio Sarri dopo il suo passaggio alla Juventus.”Ancelotti ci faccia sognare perché battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico”. Il sindaco ha rivelato tutta la sua amarezza per il trasferimento […] More

Sportitalia – Trippier-Napoli clamoroso retroscena lo rivela Alfredo Pedullà : Pedullà rivela un retroscena su Trippier Alfredo Pedullà rivela un clamoroso retroscena di mercato su Trippier legato all’interesse del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Dispiace che qualcuno si sia offeso, ma Kieran Trippier mai è stato vicino al Napoli e la moglie mai ha visitato la città. Abbiamo anche aggiunto, senza ironia, che forse quel giorno c’è stato uno scambio di persona o di… compagna. Infatti, il Napoli ha ...

500 Miglia di IndiaNapolis – Il clamoroso retroscena : ecco perchè la McLaren non ha acquistato un posto in griglia per Alonso : Fernando Alonso non si qualifica alla 500 Miglia di Indianapolis: il clamoroso retroscena svelato dal boss della McLaren Zak Brown Ha fatto tanto clamore la non qualificazione di Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis: il pilota spagnolo non è riuscito ad ottenere un posto in griglia di partenza per la prossima edizione della famosa corsa, ma è il clamoroso retroscena a far chiacchierare ancora di più. AFP/LaPresse La McLaren ...

500 Miglia di IndiaNapolis – Clamoroso : Fernando Alonso non si qualifica per la 103ª edizione - l’ultima chance : Fernando Alonso non è riuscito a qualificarsi per la 103ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis: lo spagnolo ha un’ultima chance oggi Giornata amara, amarissima, quella di ieri per Fernando Alonso: lo spagnolo della McLaren non è riuscito a superare le qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis, fermandosi al 33° posto dopo i ben cinque tentativi. Non è però ancora detta l’ultima parola: Alonso ha infatti la possibilità di ...