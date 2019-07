Colesterolo cattivo | se troppo basso aumenta il rischio ictus

Il Colesterolo ‘cattivo’ troppo basso fa male : aumenta il rischio di ictus emorragico : Il colesterolo 'cattivo', LDL, può essere pericoloso per la nostra salute anche quando è a livelli troppo bassi nel nostro sangue, proprio come quando è a livelli troppo alti. Gli scienziati hanno scoperto che il colesterolo 'cattivo' troppo basso infatti aumenta il rischio di ictus emorragico , vediamo insieme lo studio.Continua a leggere

Colesterolo cattivo : l’ora in cui si mangia influisce sui valori di LDL : Cos’è il Colesterolo cattivo? Con questo termine si indicano le lipoproteine a bassa densità, note come LDL, che hanno il compito di trasportare la sostanza lipoidea nel sangue e di rilasciarla a tessuti e cellule. valori normali di LDL sono necessari per il corretto funzionamento dell’organismo: nel momento in cui i valori aumentano subentrano gravi rischi soprattutto a livello cardiovascolare, a causa di probabili ostacoli ...