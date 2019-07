Michelle Hunziker | confessione sui ricatti sessuali subiti a cui ha detto no

dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2019)confessa di essere stata costretta a dire tanti no in vita sua di fronte a veri e propri. In una lunga intervista al settimanale Oggi, la presentatrice ha affrontato questo delicato tema: Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze, e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le gettano via. Noi invece dobbiamo insegnare loro che col ricatto sessuale non si arriva da nessuna parte. Ma quando si tratta di donne adulte le cose sono differenti, precisa la: Diverso il discorso per le donne adulte: quando si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime. Lei stessa, rivela, ha subito diversima ha sempre avuto la forza di non cedere: Nella mia vita ho avuto un sacco di situazioni del genere e ho ...

