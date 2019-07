Chess Rush | il nuovo autobattler di Tencent sarà disponibile da domani

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Gligame stanno attualmente dominando la scena. Sulla scia del successo di Auto, le aziende stanno cercando di convertire le proprie IP esistenti in. Orasi unisce alla festa con il suo.Visivamente il gioco si presenta molto simile a Autoda ciò che possiamo vedere dal materiale promozionale. Come la maggior parte degli altri titoli del genere,permetterà a otto giocatori di affrontarsi in una battaglia di pianificazione strategica. Al momento del lancio saranno presenti oltre 50 campioni.Come ha rivelato lo YouTuber Koolio Gaming in un video pubblicato di recente,potrebbe riciclare gli asset del MOBA War Song, acquisito lo scorso anno. War Song stesso sembra un clone di League of Legends. Leggi altro...

Eurogamer_it : #ChessRush è il nuovo autobattler di Tencent in arrivo domani. - Gizblogit : Chess Rush in arrivo su Android e iOS: anche Tencent lancia il suo Auto Chess #ChessRush -