Almeno 23 persone sono morte a Mumbai | in India | a causa delle piogge monsoniche

Nove milioni di persone giocano a Candy Crush Saga per Almeno tre ore al giorno : E 400mila ci giocano per oltre 6 ore al giorno, ma secondo i dirigenti della società produttrice non c'è un problema di dipendenza

Almeno 5 persone sono morte nel deragliamento di un treno in Bangladesh : Almeno 5 persone sono morte e più di 100 sono state ferite nel deragliamento di un treno in Bangladesh nella regione di Moulavi Bazar, a circa 130 chilometri nord est dalla capitale Dacca, dove era diretto. I soccorritori sono ancora

Almeno 14 persone sono morte nel crollo di un tendone durante un evento religioso in India : Domenica Almeno 14 persone sono morte e 50 sono state ferite a causa del crollo di un tendone a un evento religioso nella cittadina di Jasol, nello stato Indiano del Rajastan. Il tendone è caduto a causa della pioggia intensa

Almeno 3 persone sono morte nel crollo di un edificio in Cambogia : Almeno 3 persone sono morte in seguito al crollo di un edificio di 7 piani in costruzione nei pressi della spiaggia di Sihanoukville, in Cambogia. Il governatore della provincia di Sihanoukville ha detto che normalmente lavorano alla costruzione dell’edificio circa

In Indonesia Almeno 30 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di fiammiferi : In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause

Almeno 44 persone sono morte in India perché un pullman è precipitato in un burrone : Giovedì Almeno 44 persone sono morte nell’incidente di un pullman nell’Himachal Pradesh, uno stato montuoso dell’India settentrionale. Il pullman trasportava circa 60 persone quando è uscito di strada ed è caduto in un burrone. Il capo della polizia locale Shalini Agnihotri ha

Nel Sichuan - in Cina - sono morte Almeno 12 persone per un terremoto : È avvenuto lunedì, con una magnitudo di 5.8: migliaia di persone sono state evacuate, un hotel vicino all'epicentro è crollato

Almeno 30 persone sono morte in un triplice attentato suicida in Nigeria : Almeno 30 persone sono morte in seguito a un triplice attentato suicida avvenuto domenica nella città di Konduga, nel nordest della Nigeria. I tre attentatori si sono fatti esplodere verso 21 (ora locale) fuori da un locale dove alcune persone stavano

Alluvioni in Cina : Almeno 48 vittime e persone scomparse : Situazione di piena emergenza nel sud della Cina dove il maltempo si sta abbattendo senza alcuna tregua da oltre una settimana. Piogge torrenziali e inondazioni stanno colpendo ben sette province...

Almeno 200 persone sono state arrestate in Russia per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata : tra loro c’è anche Alexei Navalny : Almeno 200 persone sono state fermate oggi a Mosca, in Russia, per aver partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dopo l’arresto (nel frattempo revocato, con la chiusura del caso aperto nei suoi confronti) del giornalista Ivan Golunov. La manifestazione era

Un gruppo di uomini armati ha ucciso Almeno 95 persone di etnia Dogon nel Mali centrale : Lunedì il governo Maliano ha detto che un gruppo di uomini armati ha ucciso almeno 95 persone in un villaggio di etnia Dogon del Mali centrale. Finora nessun gruppo ha rivendicato il massacro, ma la situazione nell’area è tesa da

Almeno 17 persone che viaggiavano su un pullman sono morte in un incidente stradale a Dubai : Almeno 17 persone che viaggiavano a bordo di un pullman sono morte in un incidente stradale a Dubai. Altre persone sono state ferite, e tra loro l’autista. L’autobus proveniva dall’Oman e trasportava 31 passeggeri. La società di trasporti dell’Oman ha

Almeno 19 persone sono state lievemente ferite da un’esplosione nel centro di Linköping - Svezia : Almeno 19 persone sono rimaste ferite in un’esplosione nel centro di Linköping, nel sud della Svezia. I giornali locali scrivono che diversi edifici sono stati danneggiati e la radio pubblica del paese ha parlato di una palazzina residenziale di cinque

Almeno 19 persone sono rimaste ferite in un’esplosione nel centro di Linköping - Svezia : Almeno 19 persone sono rimaste ferite in un’esplosione nel centro di Linköping, nel sud della Svezia. I giornali locali scrivono che diversi edifici sono stati danneggiati e la radio pubblica del paese ha parlato di una palazzina residenziale di cinque