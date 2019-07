Olimpiadi Tokyo 2020 | tutti i qualificati dell’Italia Altro pass dal tiro con l’arco

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Sport di squadra - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia - che fatica. Qualificazioni stregate - aggrappati a volley e pallanuoto : C’era una volta Atene 2004, l’Olimpiade dei record per l’Italia negli Sport di squadra. Furono addirittura otto le selezioni qualificate: calcio, pallavolo maschile e femminile, basket, pallanuoto maschile e femminile, baseball e softball. Altri tempi, una competitività che allora il mondo intero ci invidiava. Gli Sport di squadra, tra gli anni ’90 e ’00, hanno rappresentato il vero fiore all’occhiello del ...

Calcio femminile - le qualificate per l’Europa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Impresa solo sfiorata per le azzurre : Sono Inghilterra, Olanda e Svezia le qualificate alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020 del torneo di Calcio femminile. I Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Francia hanno infatti anche questa valenza per le compagini del Vecchio Continente. Da regolamento, le migliori tre squadre europee staccano il biglietto per la competizione a Cinque Cerchi e quindi le selezioni citate hanno centrato l’obiettivo, avendo ottenuto l’accesso alle ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 : Joseph Choong vince in volata e strappa il pass per le Olimpiadi : Si è conclusa la prova individuale maschile della World Cup Final 2019 di Tokyo (Giappone). Il successo è andato al britannico Joseph Choong con il punteggio totale di 1457 punti (232 nella scherma, 314 nel nuoto, 286 nell’equitazione e 625 nella laser run) che, in questo modo, si è anche guadagnato il pass per le Olimpiadi che si disputeranno nella medesima città nipponica nel 2020. Seconda posizione per il tedesco Marvin Faly Dogue con ...

Basket - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : la FIBA elimina le wild card per il preolimpico - due posti per regione in base al ranking : Novità significativa nel meccanismo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quella stabilita dall’Executive Committee della FIBA nell’ultima riunione. Il torneo olimpico sarà sempre formato da dodici squadre, con il Giappone cui spetta di diritto il posto in quanto paese organizzatore e con le prime sette formazioni che saranno decise sulla base della classifica finale dei Mondiali 2019 (tenendo sempre conto della restrizione ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 : parte la la rincorsa alle Olimpiadi del prossimo anno : Anche per il Pentathlon moderno parte la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: soltanto i Campionati Africani hanno già assegnato due pass per i Giochi, ora le Finali di Coppa del Mondo, che si svolgeranno nella capitale nipponica da domani a domenica, assegneranno ai vincitori delle prove individuali altrettante carte olimpiche (che sono nominali). Saranno cinque gli azzurri qualificati per le gare giapponesi: nella gara maschile saranno ...

Mondiali calcio femminili 2019 - Italia a caccia delle Olimpiadi! Sfida cruciale all’Olanda - Tokyo 2020 è nel mirino. Quarti di finale decisivi : I Mondiali 2019 di calcio femminile sono entrati nel vivo e si è delineato il tabellone dei Quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nel secondo turno a eliminazione diretta con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo. E non solo. La rassegna iridata, infatti, mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno assegnati alle tre migliori squadre europee: tre Quarti ...