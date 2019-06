Dall’eclissi solare a quella lunare | uno spettacolo dietro l’altro nel cielo di Luglio

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva2019, il settimo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il 21 il Sole si sposta dalla costellazione dei Gemelli adel Cancro. Dal Solstizio d’Estate (21 giugno 2019) le giornate tornano ad accorciarsi (nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di 44 minuti. Il 5alle 01:00 ora italiana (4alle 23 UTC) la Terra si trova all’afelio, nel punto di massima distanza dal Sole (152.104.287 km). Il 2avrà luogo un allineamento tra Sole, la Luna e Terra, dando vita ad un’eclissitotale, visible in Sud America. Eclissitotale:inizia con unoimperdibile, ecco come seguirlo in diretta streaming VIDEO LIVE La Luna sarà in fase di ...

