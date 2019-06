«Ero ubriaco e ho sbagliato»

Bosniaco ubriaco sp Ero na auto polizia e aggredisce agenti : Lo straniero, completamente ubriaco , ha evitato un posto di blocco urtando la "pantera" e danneggiandola, prima di darsi alla fuga. Accanto il nipote di 12 anni. Inseguito a piedi dai carabinieri, li ha aggrediti, mandandone 4 al pronto soccorso Era al volante della sua auto col nipote di 12 anni accanto, quando ha sperona to la pantera della polizia di Bologna per evitare il fermo, dato che guidava in evidente stato di ebbrezza, ...

